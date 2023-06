¿Dónde será el Tour «Mañana será bonito» de Karol G?

Los Ángeles, CA.- La cantante colombiana, oriunda de Medellín, Karol G por medio de la productora Live Nation, anunció que extenderá su Tour «Mañana será bonito» con 6 presentaciones adicionales en Estados Unidos.

El comunicado resaltó que la decisión de extender el Tour «se debe al increíble éxito de la superestrella global». Tanto así que Karol G se convirtió en la primera artista femenina en llenar en tres ocasiones el Estadio Bithorn en Puerto Rico.

De acuerdo al anuncio de Live Nation, el Tour «Mañana será bonito» de Karol G iniciará el 11 de agosto en el Estadio Allegiant de Las Vegas, en Nevada. Seguirá, el 14 de agosto en el Estadio Levi ‘s de San Francisco, en California.

Posteriormente, Florida será el escenario de Karol G el 25 y el 26 de agosto en el Estadio Hard Rock de Miami. Posteriormente, el 29 de agosto se presentará en el Estadio NRG de Houston, en Texas. La última presentación estaba pautada para el 31 de agosto en el Alamodome de San Antonio, en Texas.

This Barbie has a new song… @karolg’s “WATATI” feat. Aldo Ranks from #BarbieTheAlbum OUT NOW 💖🛼 https://t.co/JPwhAZPExw pic.twitter.com/kNPHhY7oBS

— Barbie The Album (@barbiethealbum) June 2, 2023