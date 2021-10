¿Habrá segunda parte de «Dune»?

Los Ángeles, LA.- La superproducción de Warner Bros. Entertainment Inc., confirmó que «Dune» tendrá segunda parte, aunque parecía obvio, porque Denis Velleneuve solo narra la primera parte de la novela de Frank Herbert.

Asimismo, con un presupuesto de unos 165 millones de dólares, «Dune» recaudó, hasta ahora, 223 millones en los cines de todo el mundo.

Por su parte, el estudio Warner Bros. y la productora Legendary confirmaron este martes que «Dune», la superproducción que acaba de estrenar Denis Villeneuve, tendrá una segunda parte”.

De esta manera, Legendary Entertainment, propietario de los derechos cinematográficos de la serie de libros de Frank Herbert, confirmó la buena noticia en Twitter, «Esto es solo el comienzo».

Además, continuó, «Gracias a aquellos que han experimentado @dunemovie hasta ahora, y a aquellos que lo harán en los días y semanas venideros. Estamos emocionados de continuar el viaje», se lee en el comunicado.

Antes de la confirmación oficial, el director nominado al Oscar, Denis Villeneuve explicó lo preparado que estaba para una película de seguimiento.

