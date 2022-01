Día de entrada gratis en museos de Charlotte

Charlotte, NC.- Un día de entrada gratis a los museos de Charlotte y sus alrededores es una oportunidad fantástica para visitar estos lugares ricos en cultura, historia y un sinfín de experiencias que enriquecen los conocimientos.

Cada museo tiene sus normas. Algunas entradas libres son para todas las edades, otras solo para niños. En cualquier caso brindan alternativas familiares para que todos puedan ingresar a sus espacios.

Charlotte on the Cheap, un reputado portal que ofrece un guía sobre actividades para hacer en Queen City y sus alrededores, elaboró una lista sobre museos que tienen este tipo de promociones.

A continuación un resumen de la lista proporcionada por Charlotte on the Cheap.

Las dos sedes de Mint Museum of Art tienen entrada libre los miércoles de 5 pm a 9 pm. Mint Museum Randolph, 2370 Randolph Road, Charlotte, NC; y Mint Museum Uptown, 500 South Tryon Street, Charlotte, NC, ofrecen diferentes actividades.

Schiele Museum of Natural History, muy popular por las excursiones escolares, es gratis el segundo martes y el cuarto viernes de cada mes. Está ubicado en 1500 E. Garrison Blvd, Gastonia, Carolina del Norte.

Los clientes de Bank of America y Merrill Lynch tienen un beneficio con Bank of America’s Museums on Us. El primer fin de semana completo de cada mes pueden disfrutar de entrada gratuita a muchos museos de todo el país con solo presentar su tarjeta de crédito o débito. Los museos participantes en el área de Charlotte son Mint Museums, Bechtler Museum, Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture y Levine Museum of the New South, pero eso puede cambiar, así que siga el enlace anterior.

En President James K. Polk Historic Site es gratuita la entrada para aprender sobre el undécimo presidente y la vida en el siglo XIX. 12031 Lancaster Highway, Pineville, Carolina del Norte

McColl Center for Art + Innovation tiene más de 5.000 pies cuadrados de espacio para galerías. La admisión es gratuita. No está abierto todos los día, consulta su sitio web para horarios. 721 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte.

