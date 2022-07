Los Ángeles, CA.- La actriz colombiana Sofía Vergara, también conocida como La Toti, cumplió años este 10 de julio, celebrando su carrera que inició en el modelaje publicitario, y que escaló hasta convertirse en actriz.

Sofía Vergara nació en Barranquilla, Colombia el 10 de julio de 1972, y su primera aparición en la televisión fue en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, que se estrenó en 1995, de la productora Televisa.

Para el año 2000, Vergara saltó al mercado anglosajón para presentar los American Comedy Awards de la famosa cadena Fox. Presentación que fue crucial para darse a conocer en el mercado estadounidense.

¿Cuántos años cumplió Sofía Vergara cumplió 50 años. Su carrera pasó de modelo publicitaria a una de las actrices más famosas en Hollywood

Su arranque en el mundo del espectáculo se vio, tristemente, afectada por un cáncer de tiroides. Esta terrible enfermedad casi le quita la vida. Sin embargo, se repuso con vitalidad para sobrevivir ante uno de los cáncer más difíciles de detectar.

Sin embargo, otro de los «impedimentos» que retrasaron y obstaculizaron la entrada de Sofía Vergara en el mundo del entretenimiento, fue su manejo del inglés. A esto, Vergara precisó, «Me gasté un montón de dinero en un profesor particular que me ayudaba a corregir los errores y que me proporcionaba entrenamiento vocal».

En este sentido, en el año 2009, pese a sus esfuerzos por perfeccionar la pronunciación del inglés, que la mantenían encasillada en papeles de hispanas, la cadena ABC, la contrató para interpretar a Gloria Delgado, en la famosa serie Modern Family.

Desde ahí, la carrera profesional de Vergara solo fue en ascenso. De hecho, es una de las actrices hispanas más prestigiosas de Hollywood, tanto así, que es una de las mejor pagadas del medio.

Por el momento, Sofia Vergara trabaja en un papel de Netflix, para interpretar el papel de Griselda Blanco. Esta historia relata el papel de la Madrina de la cocaína o la Viuda Negra. Esta fue la responsable de uno de los carteles de droga más poderosos del mundo.

