Con el albúm «Voyage» reaparece ABBA después de 40 años

Estocolmo, Suecia.- La legendaria agrupación de pop sueca ABBA presentó este viernes su nuevo álbum, ‘Voyage’, casi 40 años después de su separación.

Agnetha, Bjorn, Benny y Anni-Frid, quienes forman el acrónimo ABBA, no han publicado música nueva desde su separación en 1982, un año después de sacar su álbum ‘The Visitors’.

Tras años de especulaciones y varias pistas, el grupo anunció finalmente el reencuentro y el nuevo álbum en septiembre pasado, y lanzó los sencillos ‘I Still Have Faith’ in ‘You y Don’t Shut Me Down’.

ABBA aparece mezclando la tecnología, los avatares y la nostalgia de su música

It's time! 🎫 Tickets for new #ABBAVoyage concert dates from October to December 2022, including weekend tickets, are on sale now at https://t.co/AAFQLIrqJu! pic.twitter.com/GAzxEkNhcj — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 4, 2021

La presentación del proyecto en una rueda de prensa online tuvo un impacto mediático de primer orden, ya que que a los pocos días ya se habían reservado 120.000 copias solo en Gran Bretaña.

Thank you @AmazonMusicUK for this! Have you found your favourite track from the new album yet?⁠

⁠#ABBA⁠#ABBAVoyage pic.twitter.com/aVmWMQLK28 — ABBA (@ABBA) November 6, 2021

«Voyage», de 10 canciones, no es lo único que álbum publicará el grupo. Después tienen previsto celebrar una serie de conciertos en directo, «ABBA Voyage», del 27 de mayo al 2 de diciembre de 2022 en el ABBA Arena, un salón de eventos construido especialmente para ello, en el Parque Olímpico Isabel II de Londres.

Asimismo, durante los conciertos los espectadores podrán observar sus avatares digitales, apodados «ABBAtars», los cuales son una personificación digital de la joven agrupación de la década de 1970.

Finalmente, para crear estos avatares, los propios músicos interpretaron todas las canciones del álbum en su aspecto actual, con todas las expresiones y movimientos faciales necesarios. Todo esto fue filmado por 160 cámaras. Así, mediante la tecnología de captura de movimiento, las figuras y rostros de los músicos en 1979 cobrarán vida.

Este es el resultado de un proyecto de varios años, diseñado en colaboración con Industrial Magic and Light, una empresa de efectos especiales del creador de ‘La guerra de las galaxias’, George Lucas.

