Edgar Ramírez protagonizará próxima película de la española Isabel Coixet

Los Ángeles, L.A.- El actor venezolano Edgar Ramírez y la nominada al BAFTA Gugu Mbatha-Raw protagonizarán la próxima cinta de la cineasta española Isabel Coixet, Nobody’s Heart.

Se sabe que, la película es una adaptación del exitoso cuento «Cork» del autor y guionista William Boyd, y está basada en la vida del célebre poeta portugués Fernando Pessoa.

La trama de Nobody’s Heart sigue a Lily después de la repentina y devastadora muerte de su esposo.

