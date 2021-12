Los Ángeles, CA.- El popular actor de la famosa serie Sex and the City, Chris Noth, fue acusado de abuso sexual en un comunicado por dos mujeres con la que tuvo «encuentros consentidos».

Según se informó, las dos mujeres, de 40 y 31 años alegaron haber sido abordadas sexualmente por Chris Noth, en 2004 y 2015 respectivamente.

Una de las denunciantes es una periodista y la otra es parte de la industria del entretenimiento. Ambas sacaron a la luz esta denuncia a raíz de la noticia de que Noth volvería a la serie.

El actor de Sex and the City, Chris Noth negó las acusaciones de abuso sexual alegando que fueron encuentros consensuados

Por su parte, la periodista narró que cuando ella tenía 22 años conoció al actor, y fue a su apartamento para devolverle un libro. Aquí el actor Chris Noth la violó. Por otro lado, la historia de la segunda mujer, fue luego de ir a cenar y después de estar en su apartamento el actor también la violó.

En el caso de la segunda mujer, agregó que al día siguiente Noth le dejó un mensaje de voz, «Espero que no te tomaras lo de anoche de forma errónea». Posteriormente, en mensajería de texto el actor escribe, «Creo que nos divertimos mucho pero no estoy seguro de cómo te sentiste tú».

Finalmente, Chris Noth «Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas (…) No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados (…) No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres».

