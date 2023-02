Washington, DC.- El rostro de la legendaria artista cubana, Celia Cruz será acuñada en un Quarter Dollar como parte del Programa de Monedas de 25 centavos de Mujeres Estadounidenses en 2024, donde se conmemoran a cuatro mujeres ejemplares de la historia.

De este modo, Celia Caridad Cruz Alfonso al ser acuñada en un Quarter Dollar se convertirá como la primera afrolatina en aparecer en esta moneda. De acuerdo con la United States Mint saldrán al público en 2024.

La fallecida pero siempre recordada Celia Cruz y famosa por su alegre expresión «Azúcar», es considerada un ícono cultural. Además es una de las cantantes más influyentes de todos los tiempos, con aproximadamente 40 álbumes grabados.

Hay que recordar que Celia Cruz fue parte de la Sonora Matancera a principios de los años 50′. En la década de los 70′ formó parte de la Fania All Stars, junto a Johnny Pacheco, Willie Colón, Tito Puente y otros iconos del género. Naciendo un fenómeno cultural nacido en Nueva York.

Take a look at the 2024 honorees for the American Women Quarters™ Program ➡️ https://t.co/ZG2HQpjz9M. #HerQuarter @smithsonian @womenshistory @WCPInst @USTreasury pic.twitter.com/38m7g4eyxh

— United States Mint (@usmint) February 1, 2023