Quarter Dollar dedicado a estadounidense de origen asiático

Washington, DC.- La United States Mint presentará el primer Quarter acuñado con la imagen de un estadounidense de origen asiático, tratándose de la actriz Anna May Wong, considerada la primera estrella de cine chino-estadounidense que participó en Hollywood durante un movido contexto de estereotipos y racismos abiertos.

La moneda acuñada con la imagen de la actriz de origen asiático, Anna May Wong será de un cuarto de dólar. Tendrá su particular flequillo y las uñas largas. La misma comenzará a circular a partir del próximo martes, como parte del Programa American Women Quarters.

Ver más: En agosto circulará primera moneda de EE. UU., con hispana acuñada

De acuerdo con la diseñadora de Mint Emily Damstra, que ayudó a diseñar a moneda, «Junto con el trabajo arduo, la determinación y la habilidad que Anna May Wong aportó a la profesión de actriz, creo que fue su rostro y sus gestos expresivos los que realmente cautivaron al público cinematográfico, así que incluí estos elementos».

Anna May Wong de Hollywood se convertirá en la primera estadounidense de origen asiático en estar acuñada en Quarter

Ventris Gibson, director de Mint expresó, «La quinta moneda en nuestro Programa American Women Quarters honra a Anna May Wong, una valiente defensora que luchó por una mayor representación y más roles multidimensionales para los actores asiático-estadounidenses».

La actriz estadounidense de origen asiático, Anna May Wong nació en Los Ángeles en 1905 como Wong Liu Tsong. Su primer papel como extra fue en la producción «The Red Lantern» en 1919, a sus 14 años. Su primer papel como protagonista fue en «The Toll of the Sea» para el año 1922, a sus 17 años.

Cabe destacar que Anna May Wong trabajó en más de 60 películas, incluida una de las primeras películas hechas en Technicolor. Por si fuera poco, interpretó un papel en «La galería de Madame Liu-Tsong» en 1951, para convertirse en la primera actriz principal de origen asiático-estadounidense en un programa de televisión estadounidense.

Ver más: Primera mujer afro en aparecer en una moneda norteamericana

Pese al éxito de esta gran actriz, Wong fue ampliamente discriminada por tendencias anti-asiáticas y racistas vivas en Hollywood. Aquí fue mal pagada y encasillada. Hollywood le negó papeles principales por ser asiática. La actriz se fue a Europa donde actuó en películas y Londres en teatro. Falleció en California en 1961.

Video: Evento de Concientización de Violencia Doméstica será el 22 de octubre