Monedas acuñadas con famosa saga en Reino Unido

Londres, Reino Unido.- The Royal Mint anunció que desde el 20 de octubre entró en circulación una serie de monedas acuñadas con elementos de la saga de Harry Potter y la Piedra Filosofal de la escritora J.K. Rowling, en conmemoración de los 25 años de la publicación del primer libro.

Según la prensa local, la colección cuenta con cuatro monedas en las que se pueden apreciar diseños inspirados en las ilustraciones de Jim Kay. Este fue el artista que diseñó la primera edición, completamente, ilustrada del primer tomo.

Ver más: Quarter Dollar dedicado a estadounidense de origen asiático

Inicialmente, un detalle relevante es que las monedas desde un ángulo se puede ver el famoso rayo. Además, cuando se inclina en un ángulo diferente se puede apreciar el número 2′; haciendo referencia a la cantidad de años desde que se publicó el libro.

Es importante decir que esta es la primera vez que una moneda de Reino Unido cuenta con una iniciativa de este tipo. Detalle logrado con una técnica conocida como hexuridad. Por su parte, los cuatro diseños fueron inspirados en los protagonistas de la saga: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Harry is here! ⚡ We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! 🪄✨ https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022