Cabbage Patch Kids podría entrar al Salón de la Fama

Salem, OR.- La muñeca Cabbage Patch Kids fue anunciada, este miércoles, como parte de un grupo finalista para entrar en el Salón Nacional de la Fama del Juguete.

Por otra parte, dentro de estos finalistas se incluyen: arena de jardín. y el camión de bomberos de juguete.

Al mismo tiempo, entre los finalistas considerados para una incorporación de noviembre se encuentran cinco juegos competitivos: Battleship, Risk, The Settlers of Catan, Mahjong y billar, así como la piñata, American Girl Dolls, Masters of the Universe y Fisher-Price Corn Popper.

Fanáticos pueden votar por Cabbage Patch Kids con boleta “Elección del jugador” hasta el 22 de septiembre

Los finalistas de 2021 fueron seleccionados de las miles de nominaciones que recibe el Salón de la Fama Nacional del Juguete cada año.

Cualquiera puede nominar un juguete y un panel de expertos, junto con el aporte del público, vota en los tres para ser incluidos.

Los 74 homenajeados anteriores han abarcado toda la gama desde la caja de cartón más simple y se han adherido al revolucionario Atari 2600 Game System y las damas, crayones Crayola y canicas universalmente conocidos.

Finalmente, para ser admitidos, los juguetes deben haber superado pruebas de tiempo y memoria. También, haber cambiado el diseño del juego o el juguete y haber fomentado el aprendizaje, la creatividad o el descubrimiento.

Todos los finalistas de 2021 han “influido enormemente en el mundo del juego”, dijo Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones en la sala, que se encuentra dentro del Museo Nacional del Juego Strong en Rochester, Nueva York.

