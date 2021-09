Celia Cruz reencarna como muñeca Barbie

Hawthorne, CA.- La empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, Mattel, le dedicó una nueva muñeca Barbie homenajeando a la inmortal cantante cubana, Celia Cruz.

Este lanzamiento, es un esfuerzo para inspirar a las niñas para cumplir sus sueños. Además, de celebrar a las mujeres más icónicas de la sociedad, en el marco del mes de la Herencia Hispana en EE. UU.

Ver más: Falleció comediante Norm Macdonald de ‘Saturday Night Live’

Por su parte, en su sitio de internet, Mattel describe a Celia como una estrella que llevó adelante una carrera de más de medio siglo en la música del Caribe con clase y distinción.

Mattel se refiere a Celia Cruz de esta forma, “Su voz poderosa y su ritmo electrizante le hizo merecedora de más de 100 reconocimientos mundiales. Álbumes de oro y platino, tres premios Grammy, cuatro Latin Grammy y tres doctorados honorarios”.

In celebration of #HispanicHeritageMonth, Barbie is proud to announce two new one-of-a-kind Role Models in Celia Cruz, the Cuban “Queen of Salsa,” and Dominican-American author and activist Julia Alvarez. pic.twitter.com/TtZWfLssRM

— Barbie (@Barbie) September 15, 2021