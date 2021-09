Retorno de la Met Gala vestida de patriotismo norteamericano

Nueva York, NY.- En el retorno de la gala del Metropolitan Museum of Art (Met), Las celebridades rindieron tributo, este lunes, a EE. UU., vistiendo con tejidos emblemáticos a diseños patrióticos.

La Met Gala, habitualmente se celebra el primer lunes de mayo, fue cancelada en 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, fue pospuesta a septiembre de este año para coincidir con el fin de la Semana de la Moda de Nueva York.

Su temática siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender. Como ocurrió con el estilo “camp” elegido hace un par de años.

Sin embargo, en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: “In America: A Lexicon of Fashion”.

La inauguración ya fue totalmente estadounidense, con una banda musical -típica del fútbol americano- que llegó armando jolgorio desde la calle y cuyos miembros, vestidos de rojo, azul y blanco, subieron corriendo las escaleras en las que se despliega la alfombra -no roja, sino blanca- y donde posan los invitados.

They understood the assignment ✨ Major surprise ending to the #MetGala with the queen herself @rihanna and #AsapRocky. What a way to end the night! #MetInAmerica pic.twitter.com/no5oeiV1Du

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 14, 2021