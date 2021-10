Bobby Flay dejará Food Network a fin de año

Los Ángeles, LA.- Bobby Flay se está separando de Food Network después de una carrera de casi tres décadas. Su último contrato expira a finales de 2021, y parece que no se llegó a negociaciones para mantener al chef y la estrella de la cadena.

Desde 1994, Bobby ha sido un elemento básico en la cartera de programas de Food Network como estrella, presentador e invitado recurrente. Beat Bobby Flay, Brunch at Bobby’s y Grillin ‘and Chillin’ son algunos de los programas más conocidos de los que formó parte.

Ver más: Opción fin de semana: Vuelve el Carolina Renaissance Festival

Pero, Bobby también apareció como juez invitado en programas como Chopped, Iron Chef America y los peores cocineros de Estados Unidos. Más recientemente, incluso protagonizó junto a su hija Sophie una serie conducida llamada The Flay List.

Aunque el equipo de Bobby o Food Network no han hecho comentarios públicos sobre la partida, se especula que parece haber un problema con los términos financieros en conflicto de ambos lados.

Today @RachaelRayShow I’m making Salisbury Steak from a battle I lost to Chef Todd Erickson. This dish reminds me of childhood TV dinners & was one of my mom’s specialties. In #BeatBobbyFlayCookbook you’ll find my recipe & the winning recipe too. Tune in: https://t.co/jSh00aqprX pic.twitter.com/ZMuVgZIMBj

— Bobby Flay (@bflay) October 6, 2021