Rapero Pooh Shiesty podría ser sentenciado a cadena perpetua

Memphis, TE.- El rapero Lontrell Williams, mejor conocido como Pooh Shiesty, podría ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, si lo declaran culpable de todos los cargos que enfrenta.

Los abogados de Pooh Shiesty, dicen que ya no quieren una demora en su caso federal de conspiración de tráfico de drogas armado, y en su lugar procederá como se esperaba el 25 de octubre.

Según la versión oficial de la denuncia contra Pooh Shiesty, “huyó de la escena con otras dos personas. Una bolsa de Louis Vuitton llena de $ 40,912 en efectivo se cayó del asiento del conductor del McLaren».

Además, la denuncia continua, «los investigadores dicen que los números de serie de uno de los billetes recuperados coincidían con un billete de 100 dólares que aparecía en la cuenta de Instagram de Williams días antes del robo».

