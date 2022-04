Opción fin de semana: Una inolvidable experiencia jurásica

Charlotte, NC.- Este fin de semana hay que tener “precaución” en Charlotte porque los dinosaurios de Dino & Dragon Stroll llegan a la ciudad para hacer vivir a los residentes una verdadera experiencia jurásica.

T-Rex, Velociraptor y más dinosaurios en tamaño real son parte del asombroso e interactivo recorrido que hacen los visitantes en Dino & Dragon Stroll.

Esta experiencia jurásica está de gira en Estados Unidos. Se instalará para toda la familia en Charlotte el 23 y 24 de abril en The Park Expo Convention Center.

Dino & Dragon Stroll – Touring North America

Coming to a city near you!https://t.co/6kuyIOVErs pic.twitter.com/c2jgsk3ztN

— Dino & Dragon Stroll (@DinoDragonStrol) February 26, 2022