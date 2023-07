Así luce el Quarter Dollar de Celia Cruz que circulará en Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- La Casa de la Moneda de Estados Unidos reveló el diseño del Quarter Dollar que circulará en el país en homenaje a la famosa e inmortal cantante cubana, Celia Cruz, gracias al American Women Quarters™ Program.

La iniciativa Women Quarters inició en el 2022 y tiene el objetivo de divulgar a las grandes figuras femeninas que han dejado un legado en Estados Unidos.

La Reina de la Salsa será acuñada en un Quarter Dollar junto a su frase ícono, «¡Azúcar!». También hay que resaltar que la moneda de Celia Cruz fue diseñada y esculpida por la artista Phebe Hemphill.

Pero, el Quarter Dollar de Celia Cruz no será la única moneda que circulará en 2024. El Programa American Women Quarters™, también acuñará la moneda de la la abogada y activista Pauli Murray; la abogada Patsy Takemoto Mink; la feminista y abolicionista Mary Edwards Walker; y la escritora y activista Zitkala-Ša.

Thank you @ABCGMA3 for featuring the Honorable Ventris C. Gibson, Director U.S. Mint, and sharing an exclusive look at #HerQuarter with the Nation. https://t.co/R4Ei8L2LPV……@SIAmericanWomen @womenshistory @WCPInst @USTreasury @BEPgov https://t.co/rLY8Q6vzz6

— United States Mint (@usmint) July 21, 2023