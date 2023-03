Arepa venezolana entre los 50 mejores sándwiches del mundo

Caracas, Venezuela.- La guía gastronómica Taste Atlas el 27 de febrero publicó una lista de los 100 mejores sándwiches o sánguches del mundo, donde la arepa venezolana se ubicó en dos de los primeros 50 lugares del ranking.

La arepa andina que se prepara con harina de trigo destacó en el puesto número 10. Mientras tanto, la arepa «Reina Pepiada», que se prepara con harina de maíz, y está rellena con una mezcla de aguacate, pollo y mayonesa, se posicionó en el número 42 del ranking.

Por su parte, la arepa andina se comer sola o rellena con queso y vegetales. Además, la recomendación para comer esta arepa andina es acompañarla con una taza de café caliente.

El lugar número uno lo ocupa el tómbik, que es un sándwich originario de Turquía. El mismo está elaborado con un pan plano de cobertura crujiente y suave en su interior. Por lo general su relleno es de carne desmenuzada, tomares, lechuga, cebolla y salsas.

Bánh mì heo quay

📍Vietnam 🇻🇳

⭐ 4.6

💯 #5 best-rated sandwich in the world

Check out the list of the 100 best rated sandwiches in the world: https://t.co/OS7SzEZhKN

A woman in Hue city, Vietnam, preparing a traditional Vietnamese bánh mì heo quay sandwich.

Photo: @SoaiPham pic.twitter.com/wT8mq2OgV5

— TasteAtlas (@TasteAtlas) February 28, 2023