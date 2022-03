Walmart se expande a otros mercados

Nueva York, NY.- Walmart recientemente anunció que también ofrecerá hipotecas, gracias a una alianza con Lenders One Cooperative, que responde a una alianza nacional de banqueros, hipotecarios independientes, bancos y cooperativas de créditos.

De esta manera, la cooperativa alquilará espacios en algunas tiendas seleccionadas, con el propósito de brindar más soluciones hipotecarias a los compradores.

De modo que, Justin Demola, Lenders One CMB y presidente, expresó, «No podría estar más feliz con la dirección que está tomando la cooperativa». Además, agregó que su equipo ya prevé un valor «tremendo» en estas soluciones.

Algunos datos indican que con los recientes aumentos en las tasas hipotecarias, y especulando que un prestatario gasta, alrededor de 30% de sus ingresos en comprar vivienda, que tiene un precio promedio de una vivienda es de $392,000.

Otros números indican que el comprador promedio de Walmart en Estados Unidos, gana aproximadamente, $80.000 por año. Pese a las bajas ofertas de Walmart y la gran afluencia de compradores a las tiendas, no garantiza que puedan pagarse una vivienda.

