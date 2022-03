Biden ordenó la creación de una nueva moneda

Washington, DC.- Según The White House, el presidente Biden ordenó a su administración tomar en consideración la creación de una moneda digital estadounidense, que esté plenamente respaldada por la Reserva Federal (Fed).

De esta manera, Biden adelantará un decreto para que su administración investigue «con urgencia» la opción de desarrollar una divisa digital de Banco Central (CBDC).

Aunque estas CBDC suelen compararse con las criptomonedas, es importante diferenciar debido a que están cobijadas por el músculo financiero de un país. Por el contrario, las criptomonedas no tienen este soporte, lo que las hace muy volátiles.

En este sentido, Biden ordenó, «los posibles beneficios y riesgos» de ese posible «dólar digital» y la «infraestructura tecnológica» que sería necesaria para ponerla en funcionamiento. El propósito de esta idea es preservar, «la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero global».

