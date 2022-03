Coca Cola y otras multinacionales cierran operaciones en Rusia

Moscú, Rusia.- Coca Cola a través de un corto comunicado anunció la suspensión de sus operaciones en Rusia, pero «vigilando y evaluando la situación a medida que evoluciona», al tiempo que están presionados por la opinión pública para cortar puentes con Moscú.

Asimismo, Coca Cola tampoco ofreció detalles sobre sus actividades en Rusia. En este sentido, su competidor más cercano, PepsiCo prevé suspender la venta de bebidas, aunque seguirá suministrando alimentos.

Ver más: Biden apretó importaciones energéticas de Rusia

Además, el patrón de PepsiCo, Ramón Laguarta recordó que la empresa tiene 60 años presentes en Rusia. Pese a esto, precisó, «teniendo en cuenta los acontecimientos horribles ocurridos en Ucrania, anunciamos la suspensión de la venta de Pepsi-Cola y de nuestras marcas mundiales de bebidas en Rusia, en particular 7Up y Mirinda».

Como consecuencia, PepsiCo también informó que suspenderá sus inversiones también en todas sus campañas publicitarias. Por otra parte, el grupo declaró en lo que respecta a la alimentación, «responsabilidad de seguir ofreciendo» sus productos a Rusia; como lácteos y leche en polvo para bebés.

We are suspending the production and sale of Pepsi and our global beverage brands in Russia. Read our full statement here: https://t.co/jmRKO1MP4h

— PepsiCo (@PepsiCo) March 8, 2022