Wall Street: Walgreens y Goldman Sachs destacan ganancias

Nueva York, NY.- Wall Street, este viernes, abrió en positivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,32 %. Mientras todas las miradas se concentran en el encuentro de banqueros centrales y sus planes para la retirada de estímulos.

Instantes después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 113,17 puntos, hasta 35.326,29. Mientras el selectivo S&P 500 repuntaba un 0,35 % o 15,85 enteros, hasta 4.485,85.

Asimismo, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, avanzaba un 0,26 % o 38,78 unidades y se situaba en 14.984,59.

Había optimismo tras la jornada de cautela de ayer en la que la cercanía del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, empujaba a los inversores a apostar por las ventas y recoger los beneficios de los nuevos máximos históricos marcados.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell reaffirmed the Fed's emerging plan to start scaling back its stimulus policies this year and his expectations for receding inflation https://t.co/3oWwm4sQgE

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 27, 2021