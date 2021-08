Petróleo de Texas abre con un alza del 0,61 %, hasta $67,95

Nueva York, NY.- El precio del West Texas Intermediate (WTI) abrió, este miércoles, con un alza en el Petróleo del 0,61 % hasta 67,95 dólares, moderando las fuertes subidas de esta semana.

En la New York Mercantile Exchange (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre ganaban $0,41 respecto al cierre anterior.

Ver más: El precio del oro se desploma a un mínimo de 4 meses

El petróleo de referencia en EE.UU. se ha disparado más del 8% esta semana, después de que la preocupación por los repuntes de covid-19 provocaran su peor racha desde 2019.

Asimismo, el mercado está pendiente de las cifras semanales de las reservas de crudo que divulgará la Administración de Información Energética esta tarde. De igual manera, de las que se espera un nuevo descenso.

ES unchanged at open on global risk-on environment, and later on tests the upside of its channel. Larry Shover explains.

— CME Active Trader (@CMEActiveTrader) August 25, 2021