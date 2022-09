Wall Street esta semana abre en verde

Nueva York, NY.- Wall Street inició esta semana en verde con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, llegando a un 0.43% para continuar en su racha al alza de la pasada semana, donde llegó a cerrar en verde luego de tres semanas de caídas.

A solo 10 minutos del inicio de la sesión de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ya estaba ganando 138.33 puntos, hasta los 32.290,04 enteros. Por su parte, el selectivo S&P 500 añadía un 0.64% o 25.85 unidades hasta 4.093,21.

En la misma tónica, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que engloba a las principales tecnológicas, subió 0.72%, o los que es igual 86.69 enteros, hasta los 12.198,99.

El inicio de esta semana en Wall Street estuvo enfocada en los datos de la inflación de agosto. Anunció que posiblemente se publique mañana. Esta cifra es la clave donde se basa la Reserve Federal (Fed), donde se espera vuelva a anunciar otra subida de los tipos de interés.

No hay que olvidar que Jerome Powell, presidente de la Fed, el jueves pasado insistió en el compromiso de frenar la inflación. Pese a que esté aplicando la agresiva medida de seguir subiendo los tipos de interés, que para septiembre se estima sea de 0.75 puntos.

