Tiendas físicas con gran asistencia por Black Friday

Charlotte, NC.- El Black Friday generó una asistencia masiva a los comercios físicos en Estados Unidos, por parte de compradores entusiasmados, por una parte, por disfrutar de descuentos y por otra, por sentir un poco la antigua normalidad.

De esta manera, las largas colas frente a reconocidas tiendas, almacenes con abundantes clientes ha sido la imagen de hoy en Estados Unidos.

En el marco del Black Friday, la National Retail Federation (NFR) prevé que un 64% de compradores acudirán a las tiendas físicas. Estas cifras, contratadas con datos del año pasado, en un contexto de cuarentena radical.

Sin embargo, se estima que las compras por internet seguirán disfrutando de gran peso. Según un análisis de Adobe Analytics se gastarán entre $8.800 y 9.600 millones. Montos contrastados con los $9.030 millones del año pasado.

"Retailers are working very hard not only to make sure the goods that consumers want are on shelves but also to try and mitigate the price increases."

NRF President and CEO Matthew Shay joins @PoppyHarlowCNN. https://t.co/UAzvFpA2NY #BlackFriday pic.twitter.com/6QNPKPlQI4

— National Retail Federation (@NRFnews) November 26, 2021