Solicitudes de compra de vivienda cayeron a su punto más bajo en décadas

Nueva York, NY.- Se registró la caída más baja desde 1995, en las solicitudes de compra de vivienda en Estados Unidos, lo que debilitaría la refinanciación y el índice general de demanda hipotecaria descendió a un 2.9% para llegar a su punto más bajo en casi las últimas 3 décadas.

Los datos publicados, el miércoles 6 septiembre, el indicador de las solicitudes de adquisición de vivienda, Mortgage Bankers Association (MBA), cayó un 2.1%, suponiendo el menor nivel desde abril de 1995.

En este sentido, el tipo de interés de las hipotecas fijas de Estados Unidos a 30 años cayó 10 puntos básicos. Ubicándose 7.21% en la semana que terminó el 1 de septiembre, pese a que se mantiene cerca de su máximo nivel en las últimas décadas.

Así pues, los elevados tipos hipotecarios ha traído como consecuencia que la compra de casas estén cada vez más lejos. Lo que ha conducido a la accesibilidad a la vivienda en su peor momento en decenios.

