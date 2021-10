Shiba inu subió más del 100% en los últimos 7 días

Nueva York, NY.- Según CoinMarketCap, Shiba inu ocupa el puesto 11 entre las principales criptomonedas por valor de marcado, cuando ha subido más del 111% en los últimos siete días.

De esta manera, Shiba inu apodado el “asesino de dogecoin” por sus partidarios, se ubica muy por detrás de dogecoin, que ocupa el puesto número 10.

Aunque el shiba inu es barato de comprar y puede ser tentador participar, los expertos dicen que los inversores deberían investigar primero.

El planificador financiero certificado y presidente de Bone Fide Wealth, Douglas Boneparth expresó, “Antes de invertir en cualquier criptomoneda, es importante comprender en qué está invirtiendo y los riesgos asociados, no solo las exageraciones”.

