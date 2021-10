Biden propone que transacciones de Zelle, PayPal y criptomonedas reporten al IRS

Washington, DC.- El presidente Biden, escaló una nueva propuesta de proyecto de ley al Internal Revenue Service (IRS), con la finalidad de cerrar la brecha fiscal y limitar la evasión fiscal, rastreando todas las transacciones bancarias a partir de $600.

Si bien la meta de esta propuesta es recaudar impuestos de personas y empresas adineradas que no declaran ante el IRS, lo cierto es que la medida cubriría la mayoría de las cuentas bancarias, de préstamos y de inversión.

La propuesta genera descontento en los republicanos, instituciones bancarias y usuarios de estas modalidad. Sin embargo, los demócratas respaldan la propuesta ya que, el gobierno podría ganar millones de dólares que se pierden por la evasión fiscal.

Por ejemplo, el presidente y director ejecutivo de Renasant Bank reaccionó, “La propuesta de la administración (…) corre el riesgo de violaciones importantes de datos, infringe la privacidad financiera y sobrecarga al sistema bancario con responsabilidades masivas de recopilación de datos, todo con un propósito que no es obviamente servido por la propuesta».

The President's plan won't add to our national deficit and no one making under $400,000 per year will see their taxes go up a single penny. It's fully paid for by ensuring big corporations and the very wealthy pay their fair share.

The cost of the Build Back Better Agenda is $0.

Al mismo tiempo, el economista y analista político republicano, Raúl Mas Canosa, opinó, «Cuando escuché esto, lo encontré extremadamente alarmante. Lo que te están diciendo básicamente es que el gobierno tenga el derecho de auditar las cuentas bancarias de casi todo el mundo, sin la necesidad de una orden judicial. Esto es totalmente absurdo”.

It’s never a good bet to bet against the American people.

It’s time for us to invest in ourselves to show the world that American democracy works.

And that given half a chance, there’s nothing we can’t achieve if we work together.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2021