Resultados del test de estrés de los grandes bancos de Estados Unidos

Washington, DC.- La Reserva Federal (Fed) anunció el miércoles 28 de junio que los 23 grandes bancos de Estados Unidos superaron los test de estrés anuales, a pesar de la incertidumbre bancaria que terminó por quebrar al Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, entre otros.

De acuerdo al informe de la Fed, los grandes bancos de Estados Unidos se mantuvieron, «por encima de los requisitos de capital». Síntomas que se dieron durante una hipotética recesión global, pese a perder más de $500.000 millones en proyecciones.

Una de las interpretaciones de la Fed, indica que esta fortaleza, «demuestra que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y seguir prestando a familias y negocios».

Del mismo modo, el hipotético escenario diseñado por la Fed este 2023, incluía un nuevo componente llamado, «impacto de mercado preliminar». Esta se basaba en un escenario con una menor inflación que la registrada en otros escenarios, pero donde las presiones inflacionarias eran más elevadas impulsadas por las expectativas de la población.

“Understanding Federal Reserve Supervision” explains the Federal Reserve’s role in government oversight of banks: https://t.co/Raub3c0Hou pic.twitter.com/3rQrgSTPqK

— Federal Reserve (@federalreserve) June 29, 2023