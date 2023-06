Estados Unidos pierde $2.200 millones en envío de remesas

Miami, FL.- En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares celebrado el viernes, 16 de junio, un informe reveló que los emisores de remesas desde Estados Unidos pierden cada año más de $2.200 millones por «falta de transparencia» para millones de hispanos e inmigrantes en el país que envían remesas a sus familias.

Así lo documentó el reporte de la plataforma Wise, que hizo especial énfasis en la falta de transparencia de las remesas enviadas a México. Este país es el principal receptor de los más de $70.000 millones, que los inmigrantes enviaron en 2022 desde Estados Unidos.

De este modo, Estados Unidos es el mayor emisor de remesas del mundo. Por el contrario, la India es el primer país receptor del mundo con $110.000 millones, seguido por México, en el segundo lugar con $61.000 millones, de acuerdo con datos del Banco Mundial del año 2022.

Con este dato el Banco Mundial desvela que en el 2022, circularon $647.000 millones, mientras que en 2021 se emitieron remesas por un monto de $588.770 millones. Es decir, en 2022 se envió un 8% más de remesas que en 2021.

