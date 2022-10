Prevén nueva subida de la tasa de interés de 75 puntos

Nueva York, NY.- La Federal Reserve Board (Fed) buscará una subida la tasa de interés de 75 puntos, en su cuarto aumento consecutivo, este 2 de noviembre, de acuerdo con economistas encuestados que al mismo tiempo recomendaron que la Fed no debería hacer pausa hasta que la inflación caiga por lo menos a la mitad.

Asimismo la encuesta también precisó que existe una probabilidad media del 65% de uno, dentro de un año, frente al 45%. Considerándose su ciclo de ajuste más agresivo en décadas que trajo riesgos de recesión cada vez mayores.

Ver más: IRS cambia las reglas para el pago de impuestos en 2023

Sin embargo una gran mayoría de economistas, 86 de 90, hicieron predicciones que los formuladores de políticas incrementarían la tasa de fondos federales, en tres cuartos de punto porcentual a 3,75%-4,00% la próxima semana.

Debido a que la inflación sigue siendo alta, al tiempo que el desempleo está cerca de los mínimos previos a la pandemia. Por su parte, los resultados de la encuesta están a la par con los precios de futuros de tasas de interés.

When submitting a whistleblower report about a financial institution regulated by @federalreserve, you may choose to remain anonymous. If you choose to provide your name and contact information, your identity will be protected as confidential: https://t.co/D1JYbC8h0Y pic.twitter.com/TFeqI9E5n7

— Federal Reserve (@federalreserve) October 25, 2022