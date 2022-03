Precio del Petróleo a la par de la guerra en Ucrania

Nueva York, NY.- En el marco de la guerra de Rusia en Ucrania, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), sigue en ascenso llegando a los $110.60 el barril, presionado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para mantener su plan de aumento de producción.

En este sentido, los datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), apuntan a que los contratos de futuros del WTI, para entrega en abril agregaron $7.19, en comparación con el mes pasado, concluyendo con una elevación del 8%.

Asimismo, el barril de referencia de Estados Unidos subió con fuerza y constancia desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. Por ahora, el precio se sitúa en el pico más alto desde mayo de 2011.

De esta manera, los inversionistas reaccionaron a las presiones de los aliados de la OPEP, entre ellos Rusia, de agregar en abril 400.000 barriles diarios. Acoplándose al plan de aumento progresivo acordado en el verano del 2021.

The IEA is monitoring the implications of Russia's invasion of Ukraine for global energy markets and international energy security.

Explore the latest information & analysis on the impacts of the conflict and our recent statements here ⬇️ https://t.co/36fialJPPp

— International Energy Agency (@IEA) March 2, 2022