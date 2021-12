Nueva moratoria aprobada para préstamos estudiantiles en EE. UU.

Washington, DC.- La administración Biden aprobó, este miércoles, una nueva moratoria al pago de los préstamos estudiantiles que concede el Gobierno federal, y que se extiende hasta el 1 de mayo de 2022.

Aprovechó Biden, para recordar en un comunicado que esta moratoria le ha llegado a más de 41 millones de estadounidenses que necesitaban un alivio ante la crisis provocada por la pandemia.

Al mismo tiempo, prevé seguir haciéndolo porque todavía faltan «millones» de personas que hacen frente al impacto de esta crisis. Además, expresó que «necesitan más tiempo» para hacer los pagos.

Por otra parte, Biden también destacó la recuperación en el empleo y la bajada de la tasa de desempleo. Sin embargo, admitió que hay que seguir con esta ayuda hasta que la recuperación económica se consolide.

Breaking: ED is announcing an extension of the pause on student loan repayment, interest, & collections through May 1, 2022. https://t.co/fK2ob3dSqf [🧵 1/4] pic.twitter.com/fa4COOUh3U

— U.S. Department of Education (@usedgov) December 22, 2021