Histórico: inflación en Estados Unidos llegó al 6.8%

Washington, DC.- Según una publicación de la U.S. Bureau of Labor Statistics (LBS) la tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en noviembre para ubicarse en 6,8%, considerado el registro más alto en cuatro décadas.

Asimismo, estas históricas cifras aumentan la presión sobre la Federal Reserve Board en función a las medidas de contención.

De igual manera, estos datos del LBS también resaltaron que los precios de consumo subieron en un mes ocho décimas.

Este porcentaje de inflación en Estados Unidos representa la tasa más alta después de junio de 1982, gracias al gran período inflacionario de la década de los 70 en los Estados Unidos.

