Inflación Salarial gracias a renuncias récord en EE. UU.

Se trata del Job Openings and Workforce Rotation (JOLTS), que mostró un récord de 4.5 millones de personas que, voluntariamente, abandonaron sus puestos de trabajo. Este fenómeno puede ser originado por una inconformidad salarial.

Al mismo tiempo, los empresarios podrían estar bajo presión y seguir subiendo los salarios, lo que a su vez puede mantener la inflación particularmente alta.

Por su parte, Robert Frick, economista corporativo de Navy Federal Credit Union en Viena, en Virginia, analizó, “Para la economía, esto apunta a otro sólido informe sobre el empleo el viernes, y para los trabajadores, esto significa la continuación de fuertes aumentos salariales, especialmente para aquellos que cambian de trabajo”.

Además, adelantó lo que puede pasar, “Es probable que la situación continúe hasta bien entrado el año, dado que los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar el mercado laboral probablemente no cobrarán fuerza durante meses”.

Gross job gains 8.8 million, gross job losses 7.5 million, during the third quarter of 2021 https://t.co/gBq9tLRAyO #BLSData pic.twitter.com/85lEdlPXG0

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) May 2, 2022