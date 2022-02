Meta tuvo 35% ganancias más que en 2020

Washington, DC.- La nueva empresa Meta, que abarca a Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció su movimiento fiscal del 2021, donde reportó beneficios netos de casi 40 millones de dólares, lo que representa un 35% más que los conseguidos el año anterior.

Estas buenas noticias para Meta se anuncian, en medio de un desplome del 20% en sus acciones este miércoles.

Ver más: Facebook vende Asociación Diem a banco estadounidense

De esta manera, la compañía el año pasado reportó casi los 118.000 millones de dólares. El origen de estas cifras es proveniente de la venta de espacios publicitarios, muy superior a los casi 86.000 millones de dólares facturados en 2020.

A su vez, los afortunados accionistas de Meta abonaron 13.77 dólares por título, en comparación a los 10.09 del año pasado. Pero, a pesar de estas ganancias, las cuentas de Meta originaron incertidumbre en Wall Street cuando sus acciones se desplomaban más del 20%, hasta los 258.20 dólares por título.

Our aim has always been to empower as many people as possible through our products, and we’re taking the same approach in the metaverse. pic.twitter.com/0dBHoQCvuO

— Meta (@Meta) January 28, 2022