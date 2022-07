Razones del alza del precio de las casas en Estados Unidos

Miami, FL.- La tendencia del precio de las casas en Estados Unidos se mantiene en alza, pese a las recientes estrategias de desaceleración como la subida de los tipos de interés, según un análisis de la Florida Atlantic University (FAU) y Florida International University (FIU).

Este análisis revela que durante mayo de 2022 los precios de las casas se mantuvieron con tendencia al alza, por encima del promedio histórico en casi 100 mercados nacionales.

Por ejemplo, en la capital de Idaho, Boise, el «mercado más sobrevalorado del país», conclusión al que llegaron los autores del análisis. De hecho, se registró por segundo mes consecutivo un declive en un nicho donde la vivienda está, «sobrevalorada en un 70,76 por ciento».

Según el estudio de estas universidades de Estados Unidos, Boise encabeza la lista porque «muchos trabajadores remotos se mudaron a la región que alguna vez estuvo aislada durante la pandemia”.

