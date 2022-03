La inflación en Estados Unidos a su nivel más alto en 40 años

Washington, DC.- La Bureau of Labor Statistics (BLS) informó este jueves que la inflación en Estados Unidos llegó a otro máximo después de 40 años, debido a que el Índice de Precios al Consumo aumentó un 7.9% en los últimos doce meses.

Los rubros que más contribuyeron con la inflación fueron los aumentos en alimentos, gasolina y vivienda. Por su parte, el precio de la gasolina aumentó un 6.6%, representando casi un tercio del incremento al mes de todos los artículos.

La coincidencia es que estas cifras concuerdan con el contexto de guerra en Ucrania. Motivo por el cual se espera que los precios de la gasolina sigan aumentando, mientras que la decisión de la administración Biden de prohibir las importaciones de petróleo de Rusia apretaría más esta situación.

Por su parte, el índice de alimentos aumentó en un 1.0%, mientras que el rubro de alimentos en el hogar subió 1.4%, empujando ambos al mayor incremento desde el mes de abril de 2020.

De la misma manera, el presidente Biden, en un comunicado se alabó por la recuperación económica de Estados Unidos. Al tiempo, reprochó la decisión de su homólogo Vladímir Putin de invadir a Ucrania, lo que generó el aumento de los precios del gas.

En este sentido, Biden señaló, “Como he dicho desde el principio, habrá costos en casa a medida que impongamos sanciones paralizantes en respuesta a la guerra no provocada de Putin, pero los estadounidenses pueden saber esto: los costos que estamos imponiendo a Putin y a sus compinches son mucho más devastadores que los costos a los que nos enfrentamos”.

