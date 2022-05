Incertidumbre por amenaza de recesión en 2023 para EE. UU.

Washington, DC.- La amenaza de una recesión en 2023 en la economía en Estados Unidos genera mucha incertidumbre y ansiedad en los economistas e inclusive el mismo gobierno de EE. UU.

Estas amenazas están fundamentadas en análisis de economistas, pero también en declaraciones del presidente Biden, donde confirmó el retroceso de la economía durante el primer trimestre de 2022, donde cayó un 0.4% en comparación con el 2021.

Según la U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), la caída fue del 1.5%, en términos interanuales, lo que representa una décima por encima de los inicialmente calculados.

La desaceleración económica en EE. UU., amenaza con una recesión en 2023

Estas cifras parecen desentonar con el crecimiento económico del 5.7% en 2021, considerado el mayor crecimiento económico desde 1984. Por este motivo, el profesor de Economía de la Universidad de Duke Connel Fullenkamp, precisó que en el 2022, el país podría vivir una desaceleración del crecimiento económico.

Get details about how the U.S. economy performed in the first quarter of 2022 by reading our latest blog, https://t.co/Z2zW6BnbXD pic.twitter.com/INVsdtxNkY — BEA News (@BEA_News) May 26, 2022

Sin embargo, la verdadera preocupación pasa por el riesgo de que la desaceleración se materialice en 2023 en una recesión, tradicionalmente definida como dos trimestres seguidos de caída de la actividad económica.

Today’s Congressional Budget Office report projects that this year, the deficit will fall by $1.7 trillion — the single largest reduction in the federal deficit in U.S. history. pic.twitter.com/o3UjYwOKZt — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

De manera que, el profesor Fullenkamp, concluyó, «Para 2022, no vemos señales de una recesión real. La tasa de desempleo sigue estando por debajo del 4 % y el gasto por parte de los consumidores es muy robusto».

Concluyendo, el Banco Central de EE. UU., mantuvo por dos años los tipos de interés entre el 0% y el 0.25% para incentivar la economía. Pero, ya aprobó en este 2022 dos subidas consecutivas, ubicándose entre el 0.75% y el 1%.

Finalmente, la inflación de EE. UU., sigue en niveles históricos no vistos desde hace cuatro décadas, pese a que se moderó, levemente, en abril al llegar a los 8.3%. O sea, dos décimas menos que en marzo según cifras de la U.S. Department of Commerce.

