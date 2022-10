Grandes descuentos: inventarios minoristas con mercancía del 2021

Nueva York, NY.- De acuerdo con datos de la U.S. Census Bureau los inventarios de los minoristas constaba de $548.800 millones en julio, lo que representa un aumento del 21.6% con respecto al 2021.

A solo 10 semanas para la Navidad de 2022, los principales minoristas donde se incluyen, Costco, Kohl’s y Express Inc., ya están vendiendo artículos de navidad. Por ejemplo, suéteres navideños, árboles artificiales y otras decoraciones que estaban atascadas en tránsito o empacadas en almacenes durante la crisis de la cadena de suministro.

Ciertamente, vender inventario del año pasado no es una gran estrategia, pero los consumidores aprecian los grandes descuentos, que también estarán presionados por la sombra de la inflación, que para septiembre llegó al 8.2%.

Chris Butler, director ejecutivo de National Tree Company dijo con optimismo, «Este año va a ser un año fantástico para comprar un árbol». A esto añadió, «Todo el mundo va a estar tratando de revisar el inventario que tienen para asegurarse de limpiar un poco antes de la temporada 2023».

