General Electric se separa y sus acciones cierran en alza

Nueva York, NY.- General Electric Co. (GE) se dividirá en tres empresas públicas mientras el histórico conglomerado industrial estadounidense busca simplificar su negocio, reducir la deuda y dar vida a un precio de las acciones maltrecho.

Así lo expresó este marte la compañía en un comunicado que marcó la división del conglomerado de 129 años. De esta manera, se finalizó la corporación estadounidense más valiosa y un símbolo global del poder empresarial estadounidense.

Asimismo, las acciones de GE cerraron un 2,6% al alza a $111,29 el martes, después de alcanzar un máximo de casi tres años y medio, en comparación con una caída del 0,35% en el índice más amplio S&P 500 (.SPX).

De esta manera, las acciones del conglomerado industrial han ganado alrededor de un 9% desde el 30 de julio, cuando la empresa redujo el número de sus acciones negociadas.

GE Chairman and CEO Larry Culp spoke earlier today on @CNBC about how today’s announcement marks a defining moment for GE. Watch the full clip: https://t.co/y8PdSWCnlL pic.twitter.com/puvsI8MwVq

GE separará la compañía de atención médica, en la que espera retener una participación del 19,9%, a principios de 2023. Combinará GE Renewable Energy, GE Power y GE Digital y escindirá el negocio a principios de 2024.

We are excited to announce that GE is forming three industry-leading, global public companies focused on the growth sectors of aviation, healthcare, and energy. https://t.co/DIFs2jU7O9 pic.twitter.com/O8DwrIOmF1

