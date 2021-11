Acciones de Nvidia se disparan tras ser considerado parte del metaverso

New York, NY.- Por sexto día consecutivo las acciones de los semiconductores Nvidia se dispararon, este jueves, después de que los analistas de Wells Fargo aumentaron su precio objetivo en aproximadamente un 30%.

Asimismo, estos analistas mencionaron que la potencia de los chips de Nvidia, está bien posicionada para ayudar a construir el metaverso.

De esta manera, las acciones del fabricante líder de unidades de procesamiento de gráficos por computadora (ticker: NVDA) aumentaron un 15% a $306,72 en el comercio intradía.

Al mismo tiempo, eso lo llevó a una capitalización de mercado de más de $ 760 mil millones. Las acciones cedieron algunas de esas ganancias para cerrar en 298,01 dólares en el día.

This #GFNThursday we're welcoming you to NOWvember. 🍂

This is a month filled with GeForce NOW RTX 3080 membership enablement, lots of new games, and most importantly, lots of cloud gaming.

Read all about it 👉 https://t.co/g7tCiShm7K pic.twitter.com/jIk2Xs7Kxc

— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) November 4, 2021