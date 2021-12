Elon Musk pagará exorbitantes impuestos en 2021

Nueva York, NY.- El hombre más rico del mundo, Elon Musk, reveló a través de su preferida cuenta Twitter que pagará la exorbitante suma de $11.000 millones en impuestos en 2021, luego de vender más de $14.000 millones en acciones de Tesla.

Al mismo tiempo, se calcula que la fortuna del empresario Musk orbita los $244.000 millones, quien reveló en un tweet la escandalosa cifra, “más de US$ 11,000 millones en impuestos este año”.

Ver más: Elon Musk vende 4,5 millones de acciones de Tesla valoradas en $5.000 millones

Apenas la semana pasada Musk, respondió, “Este año pagaré más impuestos que cualquier estadounidense en la historia”, a la crítica de la senadora Elizabeth Warren sobre el pronunciamiento de la revista «Times» al elegir a Musk, «hombre del año».

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021