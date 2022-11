Criptoprestamista BlockFi se declara en bancarrota

Nueva York, NY.- BlockFi, considerado el principal prestamista de criptomonedas anunció que se solicitó protección por bancarrota del Capítulo 11 sumándose a ocho filiales, para convertirse en la otra gran víctima del sector, luego de la abrupta bancarrota de la bolsa de FTX a inicios de noviembre.

El uso de este recurso legal de BlockFi ante un tribunal de Nueva Jersey se da en un contexto donde los precios de las criptomonedas caen en picada. La pérdidas para el bitcóin representan hasta un 70% desde su máximo en 2021.

El prestamista BlockFi que tenía vínculos con FTX solicitó protección en Estados Unidos a inicios de noviembre. Decisión tomada después de que los operadores retiraron más de $6.000 millones de la plataforma en tan solo 72 horas. Lo que provocó que la bolsa rival Binance abandonara un acuerdo de rescate.

Este lunes, BlockFi incluyó a FTX en una presentación judicial como su segundo mayor acreedor, con $275 millones adeudados por un préstamo concedido a inicios del 2022. Del mismo modo, la empresa confesó que debe dinero a más de 100.000 acreedores.

Today, BlockFi filed voluntary cases under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code.https://t.co/adaAx6me4r

— BlockFi (@BlockFi) November 28, 2022