Candidatos para asumir el liderazgo del NEC de la administración Biden

Washington, DC.- Lael Brainard actual vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), es uno de los candidatos más sonados para ocupar el puesto más alto del NEC en la política económica de The White House, sumando a la selecta lista de candidatos como Gina Raimondo y Wally Adeyemo.

De momento Brainard es la número dos del Banco Central de Estados Unidos. Aquí la funcionaria juega un papel fundamental en la política económica de la administración Biden.

Sobre todo, en un contexto histórico donde la institución todavía lucha por reducir la alta inflación. Al mismo tiempo, el presidente Biden se encuentra en búsqueda de reemplazo del director del National Economic Council (NEC), Brian Deese.

Al mismo tiempo se espera que Biden considere a otros candidatos para el puesto, donde se incluye Gene Sperling, actual asesor económico de Biden. El mismo que estuvo a cargo del estímulo pandémico que lideró el NEC durante las administraciones de Clinton y Obama.

