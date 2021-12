El 90 % de todos los bitcoin ya se ha minado

Nueva York. NY.- Según datos de Blockchain.com ya se han extraído 18,89 millones de unidades de bitcoin, cuando el tope máximo predefinido en su protocolo es de 21 millones de este token.

De esta manera, el 90% de bitcoins que existirá alguna vez, ya se minó y está circulando. En la actualidad el valor oscila sobre los 48,000 dólares, un 30,2% menos de su valor para el pasado noviembre cuando cotizó sobre los 69,000 dólares.

Ver más: Cómo invertir en criptomonedas sin necesidad de comprarlas

Según datos del referente criptográfico, a bitcoin solo le tomó 12 años llegar al 90% de su máxima capacidad establecido.

Se estima que el 10 % restante del suministro total se extraería hasta febrero del año 2140. Tomando en cuenta que el ritmo de producción de nuevos bitcoins se reduce a la mitad cada cuatro años.

Metaverse Alliance Launches Metathon for Devs and Degens With $50 Million in Prize and Seed Funding https://t.co/Zxv0tIEwjw

— Bitcoin News (@BTCTN) December 14, 2021