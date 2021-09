Bitcoin cae tras prohibición de criptomonedas de China

China, Pekín.- El banco central de China dijo que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas, incluidas Bitcoin y Tether, son ilegales y deben ser prohibidas. De esta manera, envía la señal más fuerte hasta ahora sobre su determinación de tomar medidas enérgicas contra la industria.

Todas las criptomonedas, no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el mercado, dijo el Banco Popular de China en su sitio web.

Asimismo, todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluidos los servicios proporcionados por los intercambios en el extranjero a los residentes nacionales, son actividades financieras ilícitas, dijo el Banco Popular de China en el comunicado.

Esta última y determinante decisión, hizo que Bitcoin cayera hasta un 5,5%, el viernes. Y se produce cuando los mercados mundiales están cada vez más preocupados por una crisis de deuda que involucra al promotor inmobiliario China Evergrande Group .

The China ban is good for #Bitcoin@namcios with more:https://t.co/s6NbmfejZB

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 24, 2021