Biden atacó furiosamente a republicanos en Virginia

Washington, DC.- En un discurso apasionado el presidente Biden atacó a los republicanos calificando el partido como del «caos y la catástrofe», por su negativa de aprobar un aumento en el techo de la deuda de Estados Unidos.

El discurso se desarrolló en un salón del sindicato de mecánicos de vapor en Virginia. Aquí, el demócrata Biden atacó en distintas tandas a los republicanos que tienen el control de la Cámara de Representantes del país.

Hay que recordar que el republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes prometió que no daría la aprobación de un aumento del techo de la deuda. A menos que, Biden y los demócratas lleguen a un acuerdo para recortar el gasto público.

McCarthy sentenció a nombre de los republicanos, «Debemos finalmente abordar el gasto gubernamental irresponsable de Washington si queremos poner a Estados Unidos en un mejor camino fiscal».

