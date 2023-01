Fraude de miles de millones en ayudas por el covid-19

Washington, DC.- El Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) determinó que otorgó al menos $5.400 millones en ayudas por el covid-19 a ciudadanos con números de Seguridad Social cuestionables, de acuerdo con un informe publicado este 30 de enero.

En este sentido, el organismo precisó, «identificó 69,323 Números de Seguro Social (SSN) cuestionables utilizados para obtener $ 5,4 mil millones del Préstamo por Daños Económicos por Desastre por covid-19 (covid-19 EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).».

Al mismo tiempo que estos préstamos fueron desembolsados entre abril de 2020 y octubre de 2022, según el control de su informe. El mismo fue presentado antes de una audiencia programada para este miércoles 1 de febrero, por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre fraude en el gasto pandémico.

Por ahora, Estados Unidos se encuentra investigando diversos casos de fraude inherentes a los programas de asistencia de la administración Biden. Por ejemplo, está el Programa de Protección de Cheques de Pago, el seguro de desempleo y Medicare.

One of the reasons we track COVID relief funding is to learn how to spend taxpayer money more effectively in future disasters – getting it to the people who need it and out of the hands of fraudsters. We'll be tracking every penny and keeping you informed. Follow along 📈

— Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) (@COVID_Oversight) January 24, 2023