Biden propone abastecer el mercado de barriles de petróleo

Washington, DC.- El presidente Biden, coordinó la liberación de un millón de barriles de petróleo al día, durante los próximos seis meses, lo que se considera una cantidad récord con la que se espera disminuir, drásticamente, los precios de la gasolina, originado por la invasión de Rusia en Ucrania.

Biden aprovechó unas declaraciones a la prensa desde The White House, donde fijó el incremento del costo de la gasolina, a un precio de $1,05 el litro, al conflicto en Ucrania.

En este sentido, Biden resaltó, «Nuestros precios están subiendo por las acciones de Putin. No hay suficiente oferta. Y la conclusión es que, si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento«.

De este modo, se asegura que este plan servirá para abastecer el mercado mundial con 180 millones de barriles de petróleo; es decir, 1 millón de barriles al día durante 180 días, o 6 meses.

Pese a que pareciera un plan magnífico, el impacto puede ser relativo debido a la aportación de Estados Unidos, que solo supone un 1% de la demanda global. Por otro lado, Rusia reveló que está combinando con sus aliados, esperando aportes entre 30 y 50 millones de barriles.

